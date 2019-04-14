2019-04-14T18:43:18+03:00
Политика

Новак и Ушаков считают, что весь мир уже устал от санкций

Со своей стороны, иностранные лидеры уверены, что санкционная политика не мешает выстраиванию дипломатических отношений
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Глава Минэнерго заявил, что весь мир уже устал от санкций СШАГлава Минэнерго заявил, что весь мир уже устал от санкций СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что весь мир устал от санкций Соединенных Штатов, которые бесконтрольно вводятся в отношении различных стран.

"Я думаю, весь мир устал от этих санкций, потому что эти санкции бесконтрольно сейчас распространяются на разные страны", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала «Россия-1».

Также солидарен с ним помощник российского президента Юрий Ушаков. Он добавив, что «давно пора» устать. По словам Ушакова, у Вашингтона есть большой круг вопросов, которые ему необходимо решать в первую очередь.

Со своей стороны, президент Финляндии Саули Нийнистё добавил, что санкции не являются препятствием для развития двухсторонних отношений.

Ранее сайт kp.ru писал, что Вашингтон разрабатывает очередной пакет антироссийских санкций. Законопроектом предполагается введение экономический санкций против российских банков, которые, по мнению США, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов других стран».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чубайс не обижается, что рыжих котов называют его фамилией
В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион
Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием, если его дело возобновят
Самая дорогая картина мира может оказаться подделкой
Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»
В пригороде Брюсселя полиция задержала подозреваемого в терроризме
Порошенко на дебатах с самим с собой спел «Ти ж мене підманула»
Кудрин прокомментировал перспективы введения санкций США в отношении российских банков
Борисов: космическая программа США зависит от российских двигателей РД-180
Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании
Порошенко пригласил Зеленского на дебаты 15 апреля на телевидение
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой
Песков: Россия приветствует жесткую позицию Турции по С-400
Порошенко пообещал уважать выбор украинцев, если президентом станет Зеленский
Квят столкнулся с двумя болидами в начале гонки гран-при "Формулы 1"
Число погибших в ходе боев под Триполи превысило 120 человек
Порошенко начал выступление в рамках дебатов на стадионе "Олимпийский"
Адвокат Ассанжа: Эквадор пытается оправдать вторжение полиции в посольство
Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ под Ровно
В Финляндии начались выборы в парламент
Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции
Российский омбудсмен впервые примет участие в сессии Генассамблеи ООН
"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге
Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"