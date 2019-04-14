Новак и Ушаков считают, что весь мир уже устал от санкций

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-14T18:43:18+03:00

Глава Минэнерго заявил, что весь мир уже устал от санкций США Фото: REUTERS

Со своей стороны, иностранные лидеры уверены, что санкционная политика не мешает выстраиванию дипломатических отношений

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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что весь мир устал от санкций Соединенных Штатов, которые бесконтрольно вводятся в отношении различных стран.

"Я думаю, весь мир устал от этих санкций, потому что эти санкции бесконтрольно сейчас распространяются на разные страны", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала «Россия-1».

Также солидарен с ним помощник российского президента Юрий Ушаков. Он добавив, что «давно пора» устать. По словам Ушакова, у Вашингтона есть большой круг вопросов, которые ему необходимо решать в первую очередь.

Со своей стороны, президент Финляндии Саули Нийнистё добавил, что санкции не являются препятствием для развития двухсторонних отношений.

Ранее сайт kp.ru писал, что Вашингтон разрабатывает очередной пакет антироссийских санкций. Законопроектом предполагается введение экономический санкций против российских банков, которые, по мнению США, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов других стран».

ИСТОЧНИК KP.RU