Трамп с начала года собрал $40 млн на новую президентскую кампанию

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-15T09:06:36+03:00

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Действующий президент США Дональд Трамп только за первый квартал 2019 года собрал более 30 миллионов долларов на проведение новой предвыборной кампании, которая стартует в 2020 году.

С учетом последних поступлений, общая сумма имеющихся в распоряжении республиканца пожертвований составляет свыше 40 миллионов долларов. Таким образом, каждый отдельный взнос оценивается в среднем в 34 доллара.

Стоит отметить, что это уже гораздо больше, чем смогли собрать с начала года двое соперников Трампа из числа демократов вместе взятые. Так, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил свыше 18 миллионов долларов, а в пользу члена Сената от штата Калифорния Камалы Харриса пожертвовали около 12 миллионов долларов, передает газета The Hill.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Трамп уверен в своей победе на очередных президентских выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года. Политик считает, что сможет повторить свой успех и даже превзойти его.

ИСТОЧНИК KP.RU