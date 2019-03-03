2019-03-03T05:54:58+03:00
Политика

Трамп убежден в своей победе на следующих президентских выборах

Выступая перед республиканцами, глава Белого дома заявил, что его триумф в 2020 году будет еще убедительнее, чем в 2016-м
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Соединённых Штатов Дональд ТрампПрезидент Соединённых Штатов Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп не сомневается в том, что на следующих президентский выборах, которые пройдут в Соединённых Штатах в ноябре 2020 года, он будет переизбран на второй срок.

Выступая на конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона Мэриленд, глава Белого дома пообещал своим соратникам еще более убедительную победу, чем в 2016 году.

«Думаю, что мы выступим в 2020 году ещё лучше», - заявил он.

Президент США также подчеркнул, что демократы пытаются добиться его импичмента с помощью надуманных аргументов. Стоит отметить, что выступление Трампа перед республиканцами длилось более двух часов, и в конце он похвастался, что его и выбрали главой государства именно потому, что произносит речи «не по бумажке», передает РИА Новости.

Напомним, , как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп в конце ноября прошлого года заявил, что не видит достойных соперников на будущих президентских выборах. Единственный, с кем ему было бы интересно побороться за главный государственный пост, – экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, но Трамп не уверен в планах самого бизнесмена на этот счет.

А в феврале этого года американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Блумберг намерен помешать Трампу остаться президентом на второй срок, и готов потратить на предвыборную борьбу с ним 500 миллионов долларов из собственного кармана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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