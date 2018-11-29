Трамп заявил, что не видит достойных конкурентов на предстоящих выборах

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-29T10:09:23+03:00

Президент США Дональд Трамп считает, что на выборах 2020 года у него не будет достойных соперников Фото: REUTERS

Единственный, с кем бы республиканцу было интересно побороться за пост президента США, это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пока не видит достойных соперников себе на предстоящих выборах президента США в 2020 году.

"Я мечтаю о них", — сыронизировал глава государства.

При этом он заявил, что хотел бы побороться за пост президента с бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, однако не уверен в планах самого бизнесмена на этот счет.

Сайт kp.ru писал о том, что основатель агентства Bloomberg и экс-градоначальник в настоящий момент рассматривает возможность вступления в избирательную гонку. Вероятнее всего, он будет баллотироваться в качестве кандидата от Демократической партии.

Между тем, Трамп в своем интервью New York Post прокомментировал также возможное участие в выборах других политиков. Например, сенатора Кирстен Гиллибрэнд сам республиканец ранее поддерживал. Однако он не уверен, что она решиться баллотироваться в президенты.

Что же касается кандидатуры бывшего главы города Ньюарк Кори Буккера, то в нем американский лидер не видит своего соперника, поскольку тот "плохо выполнял свою работу" в качестве мэра.

"Нет, с ним не будет проблем", - подытожил Трамп.