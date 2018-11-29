Трамп заявил, что не видит достойных конкурентов на предстоящих выборах
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пока не видит достойных соперников себе на предстоящих выборах президента США в 2020 году.
"Я мечтаю о них", — сыронизировал глава государства.
При этом он заявил, что хотел бы побороться за пост президента с бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, однако не уверен в планах самого бизнесмена на этот счет.
Сайт kp.ru писал о том, что основатель агентства Bloomberg и экс-градоначальник в настоящий момент рассматривает возможность вступления в избирательную гонку. Вероятнее всего, он будет баллотироваться в качестве кандидата от Демократической партии.
Между тем, Трамп в своем интервью New York Post прокомментировал также возможное участие в выборах других политиков. Например, сенатора Кирстен Гиллибрэнд сам республиканец ранее поддерживал. Однако он не уверен, что она решиться баллотироваться в президенты.
Что же касается кандидатуры бывшего главы города Ньюарк Кори Буккера, то в нем американский лидер не видит своего соперника, поскольку тот "плохо выполнял свою работу" в качестве мэра.
"Нет, с ним не будет проблем", - подытожил Трамп.