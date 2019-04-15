2019-04-15T10:35:36+03:00
Происшествия

В Подмосковье заведующая детсадом зарезала сестру после застолья

Пострадавшая перенесла операцию и теперь находится в тяжелом состоянии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Женщина ударила свою сестру неким острым предметом прямо в грудьЖенщина ударила свою сестру неким острым предметом прямо в грудьФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Настоящей кровавой расправой закончилось семейное застолье в одной из квартир подмосковного Солнечногорска в минувшую субботу, 13 апреля. Сестры решили устроить застолье, но в результате поссорились, и вход пошло оружие.

Примерно в 17:40 к дому №18 по улице Дзержинского прибыла карета "скорой помощи". Заглянувшие в квартиру медики обнаружили Дорохову Т.А. 1980 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Женщину было решено срочно эвакуировать в центральную районную больницу, где ей сразу же провели операцию. В настоящий момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Виновницей инцидента признана Аверко Ирина Александровна 1975 года рождения. Женщина уже задержала и доставлена в ОМВД. Ведется расследование.

Стоит отметить, что обе сестры были зарегистрированы в одной и той же квартире в городе Норильск Красноярского края. Пострадавшая, согласно данным источника "КП", числится инженером на предприятии "Норильскпроект", нападавшая же работает в детском садике № 78.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале месяца еще одно преступление с использованием холодного оружия было совершено на западе Москвы. Неизвестный мужчина напал с ножом на пенсионерку, которая в последствии скончалась от потери крови еще до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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