2019-04-03T10:18:46+03:00
Происшествия

На западе Москвы киллер в маске зарезал пенсионерку

Мужчина поджидал 57-летнюю москвичку у ее подъезда [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Женщина уже несколько лет на пенсии. Нигде не работает. Никакого бизнеса у нее нетЖенщина уже несколько лет на пенсии. Нигде не работает. Никакого бизнеса у нее нетФото: Одноклассники
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Московские следователи расследуют странное убийство на западе Москвы. Вечером во вторник, 2 апреля, неизвестный мужчина, прятавший лицо под медицинской маской и капюшоном, напал на пенсионерку. Нападавший был вооружен ножом.

- Судя по записям с камер наблюдения, мужчина явно поджидал свою жертву, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Он несколько часов дежурил у подъезда ее дома на Кутузовском проспекте. Увидев жертву, он подскочил и нанес несколько раз ножом в район груди и шеи, женщина пыталась убежать, спрятаться в подъезде и получила еще несколько ударов в спину.

Преступник поглубже натянул на глаза капюшон и поспешил скрыться. Женщина упала и скончалась на месте от потери крови еще до приезда скорой помощи.

Убийство на Кутузовском.

Убитой было 57 лет. Карина Вартанова раньше работала на некрупных должностях в управах районов Крылатское и Фили-Давыдково.

По словам источника, на первый взгляд убийство выглядит очень странным.

- Убийца ничего у жертвы не взял, он даже не обшаривал карманы, - говорит наш собеседник. - Женщина уже несколько лет на пенсии. Нигде не работает. Никакого бизнеса у нее нет. Сейчас проверяются все версии, включая профессиональные связи, но мотивы пока непонятны. Возможно, у женщины были какие-либо имущественные споры.

На данном этапе важную роль в расследовании должны сыграть камеры видеонаблюдения, по которым оперативники постараются отследить путь движения преступника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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