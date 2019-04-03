На западе Москвы киллер в маске зарезал пенсионерку

Московские следователи расследуют странное убийство на западе Москвы. Вечером во вторник, 2 апреля, неизвестный мужчина, прятавший лицо под медицинской маской и капюшоном, напал на пенсионерку. Нападавший был вооружен ножом.

- Судя по записям с камер наблюдения, мужчина явно поджидал свою жертву, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Он несколько часов дежурил у подъезда ее дома на Кутузовском проспекте. Увидев жертву, он подскочил и нанес несколько раз ножом в район груди и шеи, женщина пыталась убежать, спрятаться в подъезде и получила еще несколько ударов в спину.

Преступник поглубже натянул на глаза капюшон и поспешил скрыться. Женщина упала и скончалась на месте от потери крови еще до приезда скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700922" frameborder="0"></iframe> Убийство на Кутузовском.

Убитой было 57 лет. Карина Вартанова раньше работала на некрупных должностях в управах районов Крылатское и Фили-Давыдково.

По словам источника, на первый взгляд убийство выглядит очень странным.

- Убийца ничего у жертвы не взял, он даже не обшаривал карманы, - говорит наш собеседник. - Женщина уже несколько лет на пенсии. Нигде не работает. Никакого бизнеса у нее нет. Сейчас проверяются все версии, включая профессиональные связи, но мотивы пока непонятны. Возможно, у женщины были какие-либо имущественные споры.

На данном этапе важную роль в расследовании должны сыграть камеры видеонаблюдения, по которым оперативники постараются отследить путь движения преступника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».