Российские корабли установили слежение за эсминцем США в Черном море

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-15T11:19:20+03:00

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Корабли Черноморского флота России установили непрерывное слежение за эсминцем Ross Военно-морских сил США. Иностранное судно зашло в воды Черного моря в минувшее воскресенье, 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной Минобороны РФ.

Стоит отметить, что эсминец был взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами сразу после захода в акваторию. Непосредственный же контроль за его действиями осуществляют патрульный и разведывательный корабли "Василий Быков" и "Иван Хурс".

"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross Военно-морских сил США", - передает ТАСС со ссылкой на центр.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее у берегов Украины прошли учения стран-членов НАТО и их союзников под названием "Sea shield-2019". Тогда через Черное море также прошло множество иностранных военных кораблей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701042" frameborder="0"></iframe> Кремль возмутили планы НАТО в Чёрном море.В Кремле негативно восприняли планы НАТО по проходу судов Украины через Керченский пролив

ИСТОЧНИК KP.RU