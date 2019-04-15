Российские корабли установили слежение за эсминцем США в Черном море
Корабли Черноморского флота России установили непрерывное слежение за эсминцем Ross Военно-морских сил США. Иностранное судно зашло в воды Черного моря в минувшее воскресенье, 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной Минобороны РФ.
Стоит отметить, что эсминец был взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами сразу после захода в акваторию. Непосредственный же контроль за его действиями осуществляют патрульный и разведывательный корабли "Василий Быков" и "Иван Хурс".
"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross Военно-морских сил США", - передает ТАСС со ссылкой на центр.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее у берегов Украины прошли учения стран-членов НАТО и их союзников под названием "Sea shield-2019". Тогда через Черное море также прошло множество иностранных военных кораблей.
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ИСТОЧНИК KP.RU