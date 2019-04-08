2019-04-08T12:43:20+03:00
Политика

Минобороны заявило о готовности к реакции на нештатные ситуации в Черном море во время учений НАТО

В Национальном центре управления обороной России внимательно следят за ходом учений НАТО "Морской Щит" - 2019
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Корабль ВМС Испании "Санта Мария" в порту Одессы.Корабль ВМС Испании "Санта Мария" в порту Одессы.Фото: REUTERS
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В понедельник утром в юго-западной части Черного моря начались совместные учения ОВМС НАТО «Sea shield-2019» (в переводе с англ. морской щит). В учении задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.

- В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО, - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», самолетами морской авиации.

Этих сил и средств российским морякам хватит, чтобы контролировать силы вероятного противника.

Напомним, ранее высшие чиновники НАТО заявили о том, что альянс хочет обеспечить украинским кораблям беспрепятственный проход по Черному морю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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