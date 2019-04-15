2019-04-15T12:45:30+03:00
Общество

«Игры престолов» в Подмосковье: Старки взяли в руки грабли и метла

В печи кирпичного завода в Луховицах сняли пародию на тизер популярного сериала. Герои готовятся в областному субботнику, который пройдет 20 апреля [видео]
Елена АКИМОВА
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В печи кирпичного завода в Луховицах сняли пародию на тизер популярного сериала. ФОТО: стоп-кадр с видеоВ печи кирпичного завода в Луховицах сняли пародию на тизер популярного сериала. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Пожалуй, выход нового сезона «Игр престолов» можно назвать одним из самых ожидаемых россиянами событием. Примерно таким, которое можно поставить в один ряд с юбилеем Примадонны. Но если последнее событие чисто светское и звездное, то первое вполне можно использовать на благо окружающих, рассудили активисты и позвали всех на необычный субботник.

Примут участие в мероприятии знакомые и любимые многими персонажи: Джон Сноу, Арья и Санса Старк. Вместо сражений с белыми ходоками и войсками Ланнистеров они будут бороться с горами мусора, который остался после зимы в городских парках.

Игры престолов в Подмосковье: Старки вышли на субботник.

Необычный видеоролик с пародией на тизер к финальному, восьмому, сезону сериала, уже набрал много просмотров. Сценарист и креативный продюсер Никита Базурин уверен, что такая социальная реклама заставит многих оторваться от всемирной паутины и голубого экрана и сделать доброе дело.

Сложнее всего было выбрать локацию для съемок ролика. Место, которое походило бы на подземелье, с правильной высотой потолков и длинной коридоров. В итоге герои этой саги идут не по крипте Дома Старков, а по заброшенному заводу в Луховицах. Снимали в печи кирпичного завода. На пути — грязь, мусор и даже Ольга Бузова. Все это под силу Старкам и их фанатам. Достаточно прийти на областной субботник, который пройдет в Подмосковье 20 апреля.

Роль Арьи досталась Дарине Тянюгиной. Она не только активно участвует в съемках, но и регулярно посещает субботники.

«После зимы вся та грязь, которая пряталась под сугробами, выходит наружу. Дворники одни не справятся. Нужно выходить всем на субботники, потому что чистый район и чистый город — это не только дело тех, кто пошел работать уборщиком, это дело всех людей вообще. Это же их город. Они должны отвечать за его чистоту», — цитирует телеканал «360» слова девушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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