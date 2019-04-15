МИД: сотрудничество НАТО и России по гражданской и военной линиям прекращено полностью

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-15T13:34:43+03:00

По словам замглавы министра иностранных дел, альянс сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Москвой

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Сотрудничество России и Североатлантического альянса по гражданской и военной линиям прекращено полностью. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Грушко.

«НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», - сказал Грушко.

Замглавы МИД РФ отметил «парадокс». По его словам, сегодняшние отношения Россия-НАТО «больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалась НАТО – под "холодную войну"».

«Снова стряхнули пыль с "доктрины Армеля": диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога» - указал он.

Грушко подчеркнул, что Россия надеется, что военного конфликта с НАТО никогда не будет. По его словам, такое развитие событий стало бы катастрофой для всего человечества.

Ранее 13 апреля замглавы МИД РФ заявил, что военное планирование НАТО в Черноморском регионе находится под наблюдением с российской стороны и Россия будет реагировать соответствующим образом на действие альянса в этом регионе. Позже корабли Черноморского флота России установили непрерывное слежение за эсминцем Ross Военно-морских сил США, которое зашло в воды Черного моря в 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU