2019-04-15T13:36:02+03:00
В мире

Французская армия готовится к последней битве "Игры престолов"

Военнослужащие республики выразили готовность сражаться плечом к плечу с бастардом Джоном Сноу [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Фото: twitter.com/etatmajorfrФото: twitter.com/etatmajorfr
Изменить размер текста:

Сухопутные войска Франции заявили о готовности сражаться бок о бок с бастардом лорда Севера Джоном Сноу в последней битве легендарного сериала "Игра престолов". Соответствующее высказывание приводится на официальной странице отделения Вооруженных сил республики в Twitter.

"Зима близко! Рядом с Джоном Сноу в последней битве Игры престолов. Сухопутная армия умеет обороняться", - говорится в посте.

Здесь же приводится 48-секундный ролик, который демонстрирует собравшихся у стола мужчин, освещенных одними лишь свечами. И пока они изучают расположение войск и стратегию наступления, рядом с изображениями гербов Великих домов Семи королевств появляется герб "Дома сухопутной армии" с галльским петухом посередине.

Французские солдаты готовы поддержать Джона Сноу в битве Игры престолов .

Не остался в стороне от "Игры престолов" и генеральный штаб Франции. Сразу после показа первого эпизода заключительного, восьмого сезона сериала на странице управления в Twitter появился снимок танкового залпа с подписью на валирийском языке.

"Дракарис!" - гласит комментарий к фотографии.

Согласно сюжету сериала, это слово переводится как "драконий огонь" и служит командой для извержения пламени.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее персонажи из "Игры престолов" были упомянуты даже в рекламном видеоролике, призывающем людей выйти на уборку дворов.

Тизер последнего сезона "Игры престолов".Fight for the living.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Смешно и гадко»: Савченко о дебатах Порошенко в Олимпийском
Лукашенко: критика США по закупке Турцией С-400 переросла в "избиение"
Зеленский призвал Порошенко перестать бегать по ТВ и заняться делами
Российские эксперты проведут инспекцию египетских аэропортов
МИД: сотрудничество НАТО и России по гражданской и военной линиям прекращено полностью
Президент Эквадора: Ассанж хотел использовать посольство как «центр шпионажа»
В Ногинске сотрудник Росгвардии задержал напавшего на него соседа
Врачи рассказали о вреде горячих ванн
«Игры престолов» в Подмосковье: Старки взяли в руки грабли и метла
Трамп может объявить об усилении присутствия США в Польше в годовщину начала Второй мировой
Кремль не сформировал позицию по вопросу об отмене НДФЛ для малоимущих
40 процентов россиян не имеют никаких накоплений на «черный день»
В Италии официально вернули понятия «мать» и «отец»
Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына
Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Суд направил дело Серебренникова на новую экспертизу
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов
Половина россиян работает не по специальности
Российские корабли установили слежение за эсминцем США в Черном море
Visa начала тестировать сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Мбаппе: «Мы играли как любители»
Правительство не планирует отменять НДФЛ для малообеспеченных граждан
В Подмосковье заведующая детсадом зарезала сестру после застолья
Тело пропавшего полгода назад в Подмосковье предпринимателя нашли в смотровой яме гаража
Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные долететь до Урала
Штаб Зеленского уточнил дату и время проведения дебатов с Порошенко