Французская армия готовится к последней битве "Игры престолов"

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-15T13:36:02+03:00

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Сухопутные войска Франции заявили о готовности сражаться бок о бок с бастардом лорда Севера Джоном Сноу в последней битве легендарного сериала "Игра престолов". Соответствующее высказывание приводится на официальной странице отделения Вооруженных сил республики в Twitter.

"Зима близко! Рядом с Джоном Сноу в последней битве Игры престолов. Сухопутная армия умеет обороняться", - говорится в посте.

Здесь же приводится 48-секундный ролик, который демонстрирует собравшихся у стола мужчин, освещенных одними лишь свечами. И пока они изучают расположение войск и стратегию наступления, рядом с изображениями гербов Великих домов Семи королевств появляется герб "Дома сухопутной армии" с галльским петухом посередине.

Французские солдаты готовы поддержать Джона Сноу в битве Игры престолов .

Не остался в стороне от "Игры престолов" и генеральный штаб Франции. Сразу после показа первого эпизода заключительного, восьмого сезона сериала на странице управления в Twitter появился снимок танкового залпа с подписью на валирийском языке.

"Дракарис!" - гласит комментарий к фотографии.

Согласно сюжету сериала, это слово переводится как "драконий огонь" и служит командой для извержения пламени.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее персонажи из "Игры престолов" были упомянуты даже в рекламном видеоролике, призывающем людей выйти на уборку дворов.

Тизер последнего сезона "Игры престолов".Fight for the living.

ИСТОЧНИК KP.RU