2019-04-15T17:16:02+03:00
В мире

Посол РФ в США: Россия выступает за создание единой глобальной архитектуры безопасности

Анатолий Антонов также отметил, что разговоры о выходе Москвы из ДРСМД являются некорректными
Александр ДЖУМАЕВ
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: Евгения ГУСЕВА
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Россия выступает за реализацию принципа единой и неделимой безопасности для всех стран мира. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Наша приоритетная задача - создать архитектуру безопасности, которая бы на практике воплощала принцип единой и неделимой безопасности для всех государств", - приводит ТАСС слова Антонова, сказанные им в ходе заседания вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

В ходе заседания Антонов также заявил, что Россия не будет инициировать переговоры с Вашингтоном по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, для продолжения консультаций США должны созреть для диалога.

"Ни за кем бегать мы не будем. Не будем инициировать новых переговоров по данной проблематике. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей для всего мира тематике", - приводит агентство РИА Новости слова Антонова.

Сайт kp.ru ранее сообщал о прекращении сотрудничества между Россией и НАТО. Как заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, причиной этому стал отказ альянса от "позитивной повестки дня в отношении России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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