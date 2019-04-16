2019-04-16T10:25:19+03:00
Общество

В Совфеде заявили, что Россия может помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери

РФ не может оставаться в стороне, поскольку речь идет о культурном наследии
Марина ВЕНЦОВА
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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия готова помочь в восстановлении Нотр-Дама. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССГлава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия готова помочь в восстановлении Нотр-Дама. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не может оставаться в стороне и следует предложить помощь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара.

"Да, я лично считаю, что России нужно предложить свою помощь, поскольку речь идёт о наследии человечества, - приводит его слова РИА Новости. - Россия не должна оставаться в стороне".

Вечером в понедельник, 15 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, в Париже загорелся знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. Открытое горение не удавалось потушить на протяжении девяти часов, и сейчас отдельные участки конструкции все еще тлеют.

Пожаром уничтожена значительную часть Собора Парижской Богоматери включая шпиль, часы и крышу здания, но наиболее ценные христианские реликвии, к счастью, удалось спасти. Жертв среди людей нет.

В Москве на пороге французского посольства на Большой Якиманке появились первые цветы. Люди несут к зданию диппредставительства красные гвоздики, чтобы выразить свое сожаление и поддержку в связи с трагедией.

Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU

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