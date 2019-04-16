Google удаляет 80% запрещенного контента в РФ

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-16T17:36:57+03:00

Ранее Роскомнадзор оштрафовал корпорацию на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию выдачи от "подозрительных" сайтов

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Глава "Роскомнадзора" Александр Жаров заявил, что американская интернет-компания Google на сегодняшний день удаляет около 80% противоправного контента.

В декабре 2018 года ведомство оштрафовало корпорацию на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещенной информации. С 1 октября прошлого года в РФ вступил в силу соответствующий закон. При этом Google не подключился к реестру.

- На сегодняшний день компания осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75-80%, - заявил Жаров.

При этом, как заявил глава ведомства, с американской компанией продолжается работа, сообщает "РИА-Новости".

- Уверен, мы добьемся 100-процентного исполнения этого закона, - заключил Жаров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября прошлого года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google. Американскую компанию обвиняют в том, что она не подключилась к реестру запрещенных в РФ ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU