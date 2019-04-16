2019-04-16T18:46:01+03:00
В мире

США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле

При этом, по мнению американских СМИ, у Вашингтона нет желания использовать прямую силу для свержения венесуэльского президента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в ВенесуэлеСША разрабатывают методы военного сдерживания РФ в ВенесуэлеФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
Изменить размер текста:

США разрабатывают военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения. Об этом заявил CNN.

Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, провел переговоры с и.о. главы Пентагона Патриком Шэнаханом на тему разработки новых вариантов действий в связи с венесуэльским кризисом.

Как сообщает СМИ, эта работа курируется Объединенным комитетом начальников штабов совместно с Южным командованием. Именно оно контролирует любое военное вмешательство в Южном полушарии.

При этом, по мнению CNN, у Вашингтона нет желания использовать военную силу для свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро. Американские власти хотят проводить военно-морские учения США вблизи Венесуэлы и продвигать активное военное сотрудничество с ее соседями.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Валентина Матвиенко пообещала, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу. Спикер Совета Федерации встретилась в Москве с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Выборы президента Венесуэлы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»
Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год
Киев обратился в Международный трибунал для освобождения украинских моряков
Зеленский и Порошенко об аренде «Олимпийского» для дебатов 19 апреля
Компания, которая реставрировала Нотр-Дам, заявила, что соблюдала все меры безопасности
В Москве не планируют введение платных перекрестков
Google удаляет 80% запрещенного контента в РФ
На восстановление Нотр-Дама после пожара собрали более 300 миллионов евро
В Госдуме прокомментировали идею ввести платные перекрестки
Сервис MAPS.ME построил маршрут по местам съемок «Игры престолов»
МИД РФ: Москва признает новую власть в Судане
«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ о законе об устойчивом рунете
Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосе
Большинство россиян считают Ассанжа борцом за правду и свободу слова
После пожара во Франции возросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"
Произошло извержение самого крупного вулкана в Японии
Россия готова предоставить специалистов для восстановления Нотр-Дама
Один из крупнейших небоскрёбов Мадрида эвакуируют из-за предупреждения о бомбе
В Алеппо доставили новейшую медицинскую технику
Более 70% украинских избирателей отдают предпочтение Зеленскому
В Москве свекровь украла у невестки часы за 700 тыс рублей
Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни
Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО