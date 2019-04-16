США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-16T18:46:01+03:00

При этом, по мнению американских СМИ, у Вашингтона нет желания использовать прямую силу для свержения венесуэльского президента

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США разрабатывают военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения. Об этом заявил CNN.

Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, провел переговоры с и.о. главы Пентагона Патриком Шэнаханом на тему разработки новых вариантов действий в связи с венесуэльским кризисом.

Как сообщает СМИ, эта работа курируется Объединенным комитетом начальников штабов совместно с Южным командованием. Именно оно контролирует любое военное вмешательство в Южном полушарии.

При этом, по мнению CNN, у Вашингтона нет желания использовать военную силу для свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро. Американские власти хотят проводить военно-морские учения США вблизи Венесуэлы и продвигать активное военное сотрудничество с ее соседями.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Валентина Матвиенко пообещала, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу. Спикер Совета Федерации встретилась в Москве с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU