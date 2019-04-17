В Москве у бизнесмена из списка Forbes украли часы за 3 миллиона

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-17T11:57:33+03:00

Казахский миллионер Марат Абиев обнаружил пропажу более недели назад, но лишь сейчас обратился в полицию

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У 29-летнего казахского предпринимателя, управляющего директора ТОО "Казахстанский нефтеперерабатывающий завод" Марата Абиева украли часы швейцарской марки Breguet стоимостью около 3 миллионов рублей.

Инцидент произошел не менее недели назад в Москве. В настоящий момент самый молодой миллионер по оценке журнала Forbes Kazakhstan проживает именно в этом городе, а дом ему заменяет в лакшери-отель "Петр Первый" на улице Неглинной.

Пропажа дорогостоящих часов модели 271 ВТ была обнаружена еще утром 7 апреля, когда Абиев находился в ходе гостиницы "Украина". Миллионер, видимо, не сразу подумал о краже и рассчитывал найти аксессуар где-нибудь в номере на тумбочке, но 16 апреля все же обратился в отделении полиции по Обручевскому району.

По факту кражи была начата проверка. Теперь специалистам предстоит определить точную сумму причиненного материального ущерба и установить все обстоятельства случившегося. Займется этим отделение МВД России по району Дорогомилово. Именно туда, согласно данным источника "КП", были переданы все материалы дела.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одна гораздо более дерзкая кража была совершена в подмосковном элитном коттеджном поселке. Грабители ворвались в дом гендиректора радиостанции "Серебряный дождь" Дмитрия Савицкого и похитили кейс с дисками.

ИСТОЧНИК KP.RU