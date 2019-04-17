2019-04-17T10:31:40+03:00
Происшествия

В коттедж гендиректора радиостанции "Серебряный дождь" вломились грабители и похитили кейс с дисками

Незадачливые воры приняли кейс за сейф
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Воры забрались в дом Дмитрия СавицкогоВоры забрались в дом Дмитрия СавицкогоФото: Иван ВИСЛОВ
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Дом генерального директора радиостанции "Серебряный дождь" Дмитрия Савицкого оказался под прицелом грабителей. Неизвестные проникли в здание в элитном коттеджном поселке "Павловский Лес" на Новорижском шоссе и похитили принадлежащий журналисту кейс.

Согласно данным источника "КП", инцидент произошел в ночь 12 по 13 апреля. Грабители вооружились гвоздодером и отжали с его помощью входные двери, однако они не учли того, что в доме установлена сигнализация. Более того, в этот момент в коттедже находилась уборщица.

Неудачливым преступникам оставалось лишь быстро пробежаться по дому в поисках чего-то ценного. Этой находка для них оказался кейс. Грабители, вероятно, надеялись, что в чемоданчике находятся деньги, однако на деле там хранились обычные диски.

Теперь поисками налетчиков занимаются правоохранители. Дом уже осмотрели специалисты и кинологи. Также с места были изъяты отпечатки подозреваемых и гвоздодер, который те в спешке бросили близ коттеджа. По факту случившегося возбуждено дело по статье "Кража".

Сайт kp.ru писал о том, что еще более дерзкое ограбление было совершено в конце прошлого года в Новой Москве. Неизвестные вломились в дом 56-летнего вице-президента "Лукойла" Сергея Никифорова, прыснули ему в лицо перцовым баллончиком и потребовали отдать все деньги из сейфа - всего 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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