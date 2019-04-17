Лавров обсудил продление "Турецкого потока" с главой МИД Сербии

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-17T12:32:48+03:00

Также в ходе беседы было затронуто провокационное поведение Косово

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В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его сербского коллеги Ивицы Дачича. В ходе переговоров дипломаты обсудили рерализацию проекта "Турецкий поток" и возможность его продления в балканскую республику

Так, Дачич, в частности, заявил, что Белград уже приступил к строительству своей ветки, не дожидаясь завершения работ в Болгарии.

"Мы не будем ждать, когда будет построен болгарский участок. Мы уже начали работы по строительству сербского участка "Турецкого потока", - сказал глава МИД Сербии.

Лавров же затронул еще и тему провокаций со стороны Косово. Министр напомнил США и Европейскому союзу о возложенной на них ответственности по решениям Совета Безопасности ООН и призвал как-то повлиять на косовских албанцев, чтобы они перестали ухудшать отношения между двумя странами, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее парламент непризнанного Косово принял закон о принципах ведения переговоров с Белградом, в котором даже не допускается возможность компромиссов.

ИСТОЧНИК KP.RU