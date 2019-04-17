Суд в Москве оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября
Московский городской суд признал законным продление до 25 сентября срока содержания под стражей полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
"Жалобы защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - приводит ТАСС слова судьи.
Пресненский суд Москвы 17 апреля рассматривает дело в отношении Кокорина и Мамаева по существу. На заседании в среду планируется продолжить допрос свидетелей.
Ранее, как писал сайт kp.ru, в ходе слушаний уголовного дела футболисты частично признали вину.
Напомним, Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения. В частности, 3 апреля 2019 года их содержание под стражей было продолжено до 25 сентября.
Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.
ИСТОЧНИК KP.RU