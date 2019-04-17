2019-04-17T12:47:34+03:00
Общество

Суд в Москве оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября

Судья не удовлетворила жалобу защиты
Марина ВЕНЦОВА
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Суд в Москве оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентябряСуд в Москве оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентябряФото: Михаил ФРОЛОВ
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Московский городской суд признал законным продление до 25 сентября срока содержания под стражей полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.

"Жалобы защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - приводит ТАСС слова судьи.

Пресненский суд Москвы 17 апреля рассматривает дело в отношении Кокорина и Мамаева по существу. На заседании в среду планируется продолжить допрос свидетелей.

Ранее, как писал сайт kp.ru, в ходе слушаний уголовного дела футболисты частично признали вину.

Напомним, Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения. В частности, 3 апреля 2019 года их содержание под стражей было продолжено до 25 сентября.

Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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