СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-17T12:47:34+03:00

Суд в Москве оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Московский городской суд признал законным продление до 25 сентября срока содержания под стражей полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.

"Жалобы защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - приводит ТАСС слова судьи.

Пресненский суд Москвы 17 апреля рассматривает дело в отношении Кокорина и Мамаева по существу. На заседании в среду планируется продолжить допрос свидетелей.

Ранее, как писал сайт kp.ru, в ходе слушаний уголовного дела футболисты частично признали вину.

Напомним, Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения. В частности, 3 апреля 2019 года их содержание под стражей было продолжено до 25 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702108" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

ИСТОЧНИК KP.RU