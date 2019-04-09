Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-09T14:53:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе слушаний уголовного дела о двух драках в центре Москвы полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин частично признали вину. Об этом сообщил корреспондент kp.ru из зала заседания.

Так, Мамаев не признал предварительный сговор в совершении правонарушения, подчеркнув, что у следствия нет доказательств этого. «Побои Соловчуку признаю, но это не из хулиганских побуждений, - добавил он. - По Гайсину побои не признаю. К Паку не имею отношения".

Кокорин, в свою очередь, не признал «обвинение по статье 213 УК РФ («Хулиганство») и эпизод с побоями по Соловчуку".

Пресненский суд Москвы 9 апреля проводит слушания уголовного дела о двух драках с участием Кокорина и Мамаева. Как ранее писал сайт kp.ru, футболисты с личными вещами доставлены в здание суда.

Напомним, Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения. В частности, 3 апреля 2019 года их содержание под стражей было продолжено до 25 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690425" frameborder="0"></iframe> Видео из суда - оглашение по Кокорину и Мамаеву.

ИСТОЧНИК KP.RU