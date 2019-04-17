Путин о возможности встречи в «Нормандском» формате: мне об этом ничего не известно
Президент России Владимир Путин сообщил, что ему ничего не известно о предстоящей встрече в «нормандском формате», и с Кремлем никто не обсуждал проведение подобных переговоров.
«Мне об этом ничего не известно, с нами этого никто не обсуждал, в моем рабочем графике этого нет», - прокомментировал Путин заявления президента Украины Петра Порошенко о проведении встречи «нормандской четверки» в июне этого года.
Днем ранее, 16 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует в июне этого года участвовать в саммите в «нормандском формате» во Франции.
Напомним, 16 апреля президент Украины заявил, что планирует подписать документы, предусматривающие введение миротворческого контингента ООН в Донбасс в мае или начале июня этого года на встрече в «нормандском» формате.
ИСТОЧНИК KP.RU