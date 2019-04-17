СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-17T16:57:35+03:00

Путин о возможности встречи в «Нормандском» формате: мне об этом ничего не известно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент прокомментировал слова Порошенко о планах проведения саммита «нормандской четверки» летом этого года

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Президент России Владимир Путин сообщил, что ему ничего не известно о предстоящей встрече в «нормандском формате», и с Кремлем никто не обсуждал проведение подобных переговоров.

«Мне об этом ничего не известно, с нами этого никто не обсуждал, в моем рабочем графике этого нет», - прокомментировал Путин заявления президента Украины Петра Порошенко о проведении встречи «нормандской четверки» в июне этого года.

Днем ранее, 16 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует в июне этого года участвовать в саммите в «нормандском формате» во Франции.

Напомним, 16 апреля президент Украины заявил, что планирует подписать документы, предусматривающие введение миротворческого контингента ООН в Донбасс в мае или начале июня этого года на встрече в «нормандском» формате.

ИСТОЧНИК KP.RU