Порошенко согласует ввод миротворцев в Донбасс в июне текущего года

СЕГОДНЯ 22:28 2019-04-16T22:29:50+03:00

Президент Украины заявил, что в документах будет предусмотрено «разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН»

Изменить размер текста: A A

Украинский лидер Пётр Порошенко планирует подписать документы, предусматривающие введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня» 2019 года.

- Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, - заявил украинский лидер.

По словам Порошенко, в документах будет предусмотрено «разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН».

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

ИСТОЧНИК KP.RU