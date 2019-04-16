2019-04-16T22:29:50+03:00
В мире

Порошенко согласует ввод миротворцев в Донбасс в июне текущего года

Президент Украины заявил, что в документах будет предусмотрено «разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинский лидер Пётр Порошенко планирует подписать документы, предусматривающие введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня» 2019 года.

- Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, - заявил украинский лидер.

По словам Порошенко, в документах будет предусмотрено «разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН».

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

ИСТОЧНИК KP.RU

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