Путин не планирует участвовать в июне в саммите "нормандской четверки"
Президент России Владимир Путин не планирует в июне этого года участвовать в саммите в "нормандском формате". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Украины Петра Порошенко о возможности проведения такой встречи во Франции.
"Таких планов пока нет", -цитирует слова Пескова ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко заявил, что планирует подписать документы, предусматривающие введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, "в мае или начале июня" 2019 года. По его словам, в документах будет предусмотрено "разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН".
Президент Украины также предположил, что саммит лидеров России, Германии, Франции и Украины может состоятся в рамках празднования 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которое состоится в июне во Франции.
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