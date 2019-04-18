Макрон назначил спецпредставителя по восстановлению Нотр-Дам-де-Пари

СЕГОДНЯ 02:36 2019-04-18T02:36:19+03:00

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Во Франции назначен спецпредставитель президента по восстановлению собора Парижской Богоматери. Эмманюэль Макрон возложил эту ответственность на генерала Жана-Луи Жиоржелена, который ранее возглавлял генеральный штаб французских вооруженных сил.

Как передает издание La Lettre Patriote, Жиоржелен приступает к своим обязанностям уже в четверг. Он должен будет координировать работы по реконструкции Нотр-Дам-де-Пари, и наладить взаимодействие с министерством культуры страны.

Парламент Пятой республики должен на следующей неделе рассмотреть законопроект о соборе, который обеспечит правовую основу для пожертвований на восстановление Нотр-Дама.

Напомним, 15 апреля на крыше Нотр-Дама-де-Пари произошло возгорание, после чего огонь быстро распространился по всему памятнику архитектуры. Справиться с огнем, как Как ранее писал сайт kp.ru, окончательно ликвидировать огонь удалось только спустя 12 часов. За это время сгорело две трети всей кровли, внутреннее убранство, шпиль и часы. При тушении пожара пострадали двое полицейских и один работник спасательной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU