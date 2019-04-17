Криминалисты назвали вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-17T10:42:00+03:00

По версии экспертов, пожар в Нотр-Даме начался из-за проблем с проводкой

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Криминалисты, работающие на месте пожара в известном соборе Парижской Богоматери, назвали вероятную причину возгорания. По их мнению, причиной воспламенения стали проблемы с электрикой.

Эпицентр пожара, по их мнению, располагался у основания шпиля, где последнее время велись реставрационные работы. Специалисты пока не уточняют, что послужило поводом для возгорания. Рассматриваются несколько вариантов – от короткого замыкания до неисправности проводки, сообщает Le Parisien.

В ночь с понедельника на вторник, 16 апреля, в Париже возник пожар в одном из самых знаменитых соборов Европы – Нотр-Да-де-Пари. Пламя удалось окончательно потушить лишь спустя 12 часов. Во время работа работ пострадали двое полицейские и один сотрудник спасательной службы.

В результате пожара, как ранее писал сайт kp.ru, было уничтожило две трети кровли собора, внутреннее убранство, шпиль и часы. Также, вероятно, пострадали витражи. Сотрудники правоохранительных органов Франции уже возбудили уголовное дело по факту непреднамеренного нанесение ущерба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU