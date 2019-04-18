КНДР сообщила о тестировании тактического управляемого оружия

СЕГОДНЯ 04:18 2019-04-18T04:18:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Пхеньян 17 апреля провел испытание тактического управляемого оружия нового типа. Об этом сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Ким Чен Ын лично присутствовал на тестовом запуске. В ходе испытания "в полном объеме проверены все проектные показатели этого оружия", которое получило высокую оценку за "особенный метод наведения полета и оснащение мощной боеголовки"

Ким Чен Ын отметил, что завершение разработки этого оружия "имеет очень большое значение для увеличения боевой мощи" северокорейской армии.

Это первое сообщение об испытании оружия в КНДР со времени проведения 28 февраля во Вьетнаме второго саммита США - Северная Корея на высшем уровне.

Напомним, как писал сайт "КП", президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули тогда гостиницу Sofitel Legend Metropole, расположенную в Ханое раньше намеченного времени. В Белом доме отметили, что переговоры лидеров стран завершились безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU