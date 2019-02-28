Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения саммита США-КНДР до его завершения
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын покинули место проведения второго саммита США-КНДР - гостиницу Sofitel Legend Metropole, расположенную в столице Вьетнама Ханое. О причинах этого шага сведений пока нет.
Агентство AFP, в свою очередь, со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщило, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном завершились безрезультатно. "В ходе саммита США-КНДР не было достигнуто никаких договоренностей", - сообщается в Twitter агентства.
Второй саммит США-КНДР стартовал в эту среду в Ханое. Ранее сайт kp.ru сообщал, что Трамп и Ким Чен Ын одобрили идею о взаимном открытии представительств стран в Вашингтоне и Пхеньяне. Также сообщалось о решении лидеров двух стран подписать совместное соглашение, характер которого не был уточнен.
ИСТОЧНИК KP.RU