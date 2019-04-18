2019-04-18T13:09:51+03:00
Выборы президента Украины 2019

Песков о дебатах Зеленского и Порошенко: любопытное будет зрелище

Пресс-секретарь российского президента ответил, будут ли в Кремле смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков о дебатах Зеленского и Порошенко: любопытное будет зрелищеПесков о дебатах Зеленского и Порошенко: любопытное будет зрелищеФото: REUTERS
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал зрелищными предстоящие дебаты на стадионе «Олимпийский» с участием кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко и выразил желание их посмотреть.

«Насколько я понимаю, это завтра в семь, то есть у нас это будет в восемь. Не могу сказать, я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище», - ответил Песков на вопрос о том, будут ли в Кремле смотреть дебаты Зеленского и Порошенко.

Ранее, 17 апреля, появилась информация, что менее чем за сутки после начала распространения бесплатных билетов на дебаты кандидатов в президенты люди забронировали 12 тысяч мест. Сервис, распространяющий билеты не выдержал нагрузки и в работе сайта произошли сбои.

Напомним, что Порошенко согласился на дебаты с Зеленским 19 апреля в заявленное шоуменом время 19 часов вечера. Согласно украинскому закону, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире.

Сторонники Порошенко опубликовали новый ролик о Зеленском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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