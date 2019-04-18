Доллар и евро начали расти после открытия торгов
Рубль продолжает терять в стоимости на открытии торгов Московской биржи утром в четверг, 18 апреля.
Так, по итогам первой минуты сессии, курс доллара составил 64,11 рубля, что на 26,75 копейки больше относительно уровня предыдущего закрытия. Евро же прибавил 37,25 копейки - до 72,47 рубля. В целом бивалютная корзина подорожала на 31,48 копейки и теперь оценивается в 67,87 рубля.
Разница с официальными курсами валют составила 16,75 копейки для доллара (в пользу показателей биржи) и 11,23 копейки для евро.
Эксперты считают, что рубль продолжает дешеветь из-за негативных сигналов с мировых бирж и снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Дело в том, что скоро в США и странах Европы наступят длительные пасхальные выходные, и многие хотят перевести свои деньги в более безопасное место, передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал о том, что три дня назад рубль также терял в стоимость, но уже из-за негативной динамики цен на нефть.
ИСТОЧНИК KP.RU
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