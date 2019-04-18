2019-04-18T13:20:43+03:00
Происшествия

В московской редакции "Росбалта" прошли обыски

Правоохранители заявили, что им необходимо было осмотреть одно из рабочих мест в офисе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Александр НиколаевФото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев
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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в московский офис информационного агентства "Росбалт". Об этом сообщили сами сотрудники редакции.

По словам журналистов, в офис зашла группа из семи человек в форме и один из них, представившийся полковником МВД России Акимовым, заявил о необходимости осмотреть одно из рабочих мест в рамках некоего уголовного дела. В результате доступ сотрудников "Росбалта" в редакцию был частично перекрыт.

"Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе ИА "Росбалт", - сообщается на сайте агентства.

С чем именно связаны обыски, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце правоохранители также провели несколько следственных мероприятий на территории московских рынков и в офисе партии "Яблоко".

ИСТОЧНИК KP.RU

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