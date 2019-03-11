2019-03-11T12:01:37+03:00
Происшествия

В МВД рассказали об обысках на московском рынке «Садовод»

Как выяснилось, стражи порядка задержали 19 нарушителей миграционного законодательства [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В МВД рассказали об обысках на московском рынке «Садовод»В МВД рассказали об обысках на московском рынке «Садовод»Фото: Мила СТРИЖ
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В министерстве внутренних дел России прокомментировали обыски, которые были проведены ранее в понедельник, 11 марта, на московском рынке «Садовод». Как уточнили в ведомстве, результатом этих проверок стало задержание 19 человек, уточнив, что речь идет о нарушителях миграционного законодательства.

«Полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели комплекс мероприятий, направленный на пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства», - подчеркнул представитель МВД РФ в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Видео от ТЦ Москва в Люблино, где проводятся обыски силовиками.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 11 марта, также стало известно о том, что обыски проводились и в торговом центре «Москва», который находится в районе Люблино. Как тогда отмечалось, причиной полицейских проверок могли стать конфликты между мигрантами, произошедшие в столице в минувшие выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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