Порошенко созвал экстренное заседание СНБО Украины

СЕГОДНЯ 22:16 2019-04-18T22:17:38+03:00

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Вечером в четверг, 18 апреля, президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Мероприятие было посвящено решению суда о признании незаконной национализации Приватбанка, принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Во время заседание Порошенко призвал не допустить разграбления Украины беглыми миллиардерами. Национализацию Приватбанка в 2016 году он назвал вынужденной мерой.

"Она была проведена после тщательного аудита банка. Выхода не оставалось, и таким образом была спасена финансовая система страны", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ожидании второго тура президентских выборов 21 апреля его "беспокоит связка Коломойский - Зеленский".

Напомним, ранее Окружной административный суд украинской столицы признал незаконной национализацию Приватбанка по иску Коломойского.

ИСТОЧНИК KP.RU