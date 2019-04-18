2019-04-18T22:17:38+03:00
Политика

Порошенко созвал экстренное заседание СНБО Украины

Президент Украины призвал не допустить разграбления страны беглыми олигархами
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Действующий президент Украины Петр ПорошенкоДействующий президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 18 апреля, президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Мероприятие было посвящено решению суда о признании незаконной национализации Приватбанка, принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Во время заседание Порошенко призвал не допустить разграбления Украины беглыми миллиардерами. Национализацию Приватбанка в 2016 году он назвал вынужденной мерой.

"Она была проведена после тщательного аудита банка. Выхода не оставалось, и таким образом была спасена финансовая система страны", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ожидании второго тура президентских выборов 21 апреля его "беспокоит связка Коломойский - Зеленский".

Напомним, ранее Окружной административный суд украинской столицы признал незаконной национализацию Приватбанка по иску Коломойского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье нашли авиационную бомбу
Причина пожара в Нотр-Даме: собор мог загореться из-за короткого замыкания
Песков: в Кремле пролистают доклад спецпрокурора Мюллера
Появилась аудиозапись переговоров следователей ФСБ и сына издателя Галумова
Ленобласть догоняет Китай по ряду экономических показателей
Долгострои Ленинградской области могут получить федеральные субсидии
Через два года Ленинградская область решит проблему бедности
Зеленский представил свою команду в студии телеканала "1+1"
Cотрудника Росавиации арестовали по делу о мошенничестве
Стало известно содержание переписки сына издателя Эраста Галумова и следователей-"оборотней" из ФСБ
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
На Украине заявили об угрозе коллапса без российской нефти
В "Связном" несколько минут продавались iPhone по пять тысяч рублей
Правительство национального согласия в Ливии обвинило Францию в поддержке Хафтара
В США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера