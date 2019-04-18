Киевский суд: национализация «ПриватБанка» нарушает Конституцию Украины

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-18T15:33:31+03:00

В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать судебное решение о незаконности действия украинских властей в отношении крупнейшего коммерческого банка страны

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Национализация «ПриватБанка» являлась неправомерным вмешательством государства в право акционеров банка, а следовательно нарушало Конституцию Украины. Соответствующие решение вынес Окружной административный суд Киева, признав акции банка недействительными с момента заключения договор купли-продажи украинскими властями.

«Неправомерное вмешательство государства в право акционеров банка, в том числе истца, мирно владеть принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере», — говорится в заявлении Суда.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук сообщил, что решение суда подрывает финансовую стабильность и будет обжаловано. «Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции», - говорится в пресс-релизе Григорчука.

Напомним, в декабре 2016 года Киев принял решение национализировать крупнейший в стране коммерческий банк — «ПриватБанк» Игоря Коломойского. Украинского правительство заявило, это такие действия властей «обеспечат стабильности в финансовой системе страны».

ИСТОЧНИК KP.RU