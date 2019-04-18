Зеленский представил свою команду в студии телеканала "1+1"

СЕГОДНЯ 22:28 2019-04-18T22:28:30+03:00

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Вечером в четверг, 18 апреля, кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский представил своих кандидатов на должности в администрации президента. Это было сделано во время политической программы телеканала "1+1".

"Это моя команда, это специалисты - молодые светлые люди, которые со мной пойдут в администрацию президента. Кто будет лучше, тот получит ту или иную должность", - сказал Зеленский.

По его словам, за финансовый сектор и международные вопросы будет отвечать экс-глава Минфина Александр Данилюк, за борьбу с коррупцией - бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка.

В команду Зеленского также вошел знаменитый педиатр Евгений Комаровский, который будет советником по медицине. Работой правоохранительных органов будет заниматься экс-член комиссии по отбору руководства Госбюро расследований Денис Монастырский. Ивана Апаршина представили как эксперта по безопасности и обороне.

Напомним, ранее стало известно о переносе времени начала дебатов Зеленского с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU