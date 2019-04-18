ЦИК Украины одобрила перенос времени проведения дебатов Порошенко и Зеленского

СЕГОДНЯ 19:08 2019-04-18T19:08:18+03:00

Дебаты кандидатов в президенты Украины начнутся в эфире Общественного телевидения 19 апреля в 21.00 мск

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Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского начнется в эфире Общественного телевидения в пятницу, 19 апреля, в 21.00 по местному времени, которое совпадет с московским.

Ранее планировалось, что дебаты начнутся в 20.00, однако Центральная избирательная комиссия одобрила перенос мероприятия, Порошенко успел попасть на стадион "Олимпийский", передает телеканал "Прямой".

Напомним, ранее стало известно, что все билеты на дебаты Порошенко и Зеленского закончились. В воскресенье, 14 апреля, дебаты не состоялись, так как Зеленский на стадионе не появился.

Очередные выборы президента Украины прошли 31 марта. В результате ни один из кандидатов не набрал необходимое для победы в первом туре количество голосов. 21 апреля. состоится второй тур выборов, в котором примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU