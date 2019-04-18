2019-04-18T22:29:16+03:00
Общество

Через два года Ленинградская область решит проблему бедности

Минимальный доход жителей региона к 2021 году сравняется с прожиточным минимумом
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К 1 января 2021 года в Ленинградской области не должно остаться ни одного человека с доходом ниже прожиточного минимума.К 1 января 2021 года в Ленинградской области не должно остаться ни одного человека с доходом ниже прожиточного минимума.
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Определение «уровень бедности» довольно размыто. Для одних бедность - отсутствие возможности поехать в отпуск заграницу, для других - жизнь «от зарплаты до зарплаты» и постоянные долги. В нашей стране порогом бедности считается стоимость потребительской корзины, которая привязана к величине прожиточного минимума.

- Не будем отрицать, что проблема бедности в нашей стране есть и часть населения имеет доходы ниже прожиточного минимума, - заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время своего отчета в Законодательном собрании региона. - Мы должны добиться того, чтобы к 1 января 2021 года в Ленинградской области не осталось ни одного человека с доходом ниже прожиточного минимума. Мы - первый регион, который берет на себя обязательство избавиться от бедности хотя бы на таком уровне. Для этого будем вводить пособие по бедности и расширим практику применения «социального контракта».

Сегодня различными мерами социальной поддержки пользуется более полумиллиона жителей Ленинградской области (всего в регионе проживает порядка 1,9 млн человек - прим. ред.). В 2018 году был увеличен размер социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам труда Ленинградской области.

- 2018 год стал первым годом реализации Социального кодекса Ленинградской области, что стало важным этапом в совершенствовании мер соцподдержки - они стали более точечными и справедливыми, - добавил Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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