Ленобласть догоняет Китай по ряду экономических показателей

СЕГОДНЯ 22:40 2019-04-18T22:40:52+03:00

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2018 год стал лучшим за всю историю Ленинградской области по экономическим показателям. По предварительным подсчетам в 2018-м в область удалось привлечь инвестиций в размере 470 млрд рублей. Это на 26% больше, чем в 2017 году, при этом 2017 год был успешнее 2016, а он, в свою очередь, лучше 2015.

- Доля инвестиций в валовый региональный продукт Ленобласти в 2018 году может достигнуть 44%, а это один из лучших мировых уровней, близко к уровню Китая, который нам часто приводят в пример, - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая в Законодательном собрании области. - Причем 60% инвестиций 2018 года – это вложения в инфраструктуру региона.

Кстати, по итогам 2018 года Ленинградская область заняла 12 место в Национальном рейтинге по состоянию инвестиционного климата в субъектах РФ. При этом рост промышленности на территории региона в минувшем году составил 5% к уровню прошлого года, что выше чем среднероссийский показатель (2,9%). В области активно развивается высокотехнологичная отрасль (производство электроники, электроприборов, машин, оборудования) которая в прошлом году выросла на 18% и заняла четвертое место среди всех субъектов РФ.

- Экономические успехи внушают уверенность в том, что мы сможем решить абсолютно все проблемы региона, – сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU