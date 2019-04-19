Первые семьи оформили ипотеку под 6% на весь срок кредита

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-19T10:45:32+03:00

АО «Банк ДОМ.РФ» оформил первые кредиты по «Семейной ипотеке» на новых условиях — ставка 6% теперь действует весь период кредитования

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Семья Серазовых из Казани обратилась в банк в связи с покупкой двухкомнатной квартиры в новостройке на этапе строительства. Кредитный договор с банком оформлен, и сейчас документы находятся на регистрации в Росреестре. Делюс и Софья растят двух дочерей 2012 и 2018 года рождения.

Многодетная семья из Тулы рефинансировала в Банке ДОМ.РФ ипотеку, ранее выданную в другом банке. Ранее кредит был оформлен по ставке 11%, рождение ребенка позволило рефинансировать ипотеку по льготной программе под 6% на весь срок. В итоге экономия по кредиту в 729 тыс. рублей составит 249 тыс. рублей, а ежемесячный платеж снизится на 20% — до 8,8 тыс. рублей.

Банк ДОМ.РФ принимает заявки на «Семейную ипотеку» со ставкой 6% на весь срок кредитования с 8 апреля. На сегодняшний день поступило 772 заявки, 439 из которых уже одобрены. Большинство из них подано в Санкт-Петербурге, в пятерку городов по количеству заявок также входят Москва, Тюмень, Казань и Ростов-на-Дону.

Банк ДОМ.РФ участвует в программе с момента ее запуска в январе 2018 года. С тех пор и до изменения условий Группой ДОМ.РФ выдано в общей сложности 1 866 кредитов на сумму 4,5 млрд рублей (26% от общего количества выданных кредитов по данной программе по данным Минфина России).

Ранее Правительство РФ изменило условия действия программы расширив срок действия льготной ставки на весь срок кредита. Соответствующее постановление №339 было опубликовано 28 марта 2019 года. Изменения также позволят людям, имеющим ранее рефинансированные кредиты, ещё раз рефинансировать их в рамках программы.

Клиентам Банка ДОМ.РФ, которые воспользовались программой «Семейная ипотека» по старым условиям, будет достаточно подписать дополнительное соглашение, чтобы расширить действие льготной ставки на весь срок.

Узнать подробности и подать заявку можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU