2019-04-19T11:09:57+03:00
В мире

Во Франции заявили о росте экспорта оружия в минувшем году на 30%

Париж экспортировал в 2018 году вооружений на 9 млрд евро
Марина ВЕНЦОВА
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Министр обороны Франции Флоранс ПарлиМинистр обороны Франции Флоранс ПарлиФото: REUTERS
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Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что за минувший год стоимость экспорта французских вооружений достигла 9 миллиардов евро.

"Показатель экспорта вооружений в 2018 году составил примерно €9 млрд, - приводит ТАСС ее слова. - Ранее, в 2017 году, он равнялся €7 млрд. То есть, мы добились прироста в 30%".

При этом французский министр признала, что у Франции были и более высокие доходы от экспорта вооружений. В частности, в 2016 году размер экспорта вооружений превысил 10 миллиардов евро. Это было достигнуто благодаря подписанному с Индией контракту на поставки нескольких десятков истребителей Rafale.

Ранее сайт kp.ru писал, что около 300 военнослужащих французских вооруженных сил, пять танков и двадцать бронетранспортеров направила Франция в Эстонию. Техника и войска прибудут в Прибалтику по железной дороге 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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