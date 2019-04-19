Франция направит к российской границе солдат и танки

СЕГОДНЯ 04:40 2019-04-19T04:46:55+03:00

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Около 300 военнослужащих вооруженных сил Франции, пять танков и двадцать бронетранспортеров направила Франция в Эстонию. Об этом сообщает пресс-служба посольства Пятой республики.

Техника и войска прибудут в Прибалтику по железной дороге 23 апреля. Их разместят в городе Тапа, который расположен в 140 километрах от российской границы. Французы останутся в Эстонии до конца августа.

В состав контингента входят военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона. Они переброшены в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).

В Эстонии и НАТО всерьез обсуждают возможность российской интервенции на территорию прибалтийской республики. Напомним, сайт kp.ru рассказывал, как в январе этого года эстонский журналист Вахур Коортис предложил разместить на территории страны ракеты, которые будут направлены на Санкт-Петербург, чтобы сдерживать агрессию Москвы, а также закупить военные корабли, которые смогут противостоять российскому флоту в Балтийском море.

ИСТОЧНИК KP.RU