2019-04-19T13:23:46+03:00
Политика

Песков: пока рано говорить о возвращении на родину украинских моряков

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что для этого есть разные юридические процедуры
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, в том числе направленные на освобождение украинских моряков, принимаются во внимание в Кремле.

При этом, он добавил, что пока идет следствие над ними и окончательно не установлена степень вины, поднимать вопрос о возможности возвращения моряков на Украину для отбывания там наказания рано. "Об этом преждевременно говорить, - сказал Песков. - Но законом предусматривается возможность разных юридических процедур".

Представитель Кремля также напомнил, что Медведчук недавно был в Москве и в ходе переговоров в российским лидером прикладывал усилия для освобождения украинских моряков.

Ранее сайт kp.ru писал, что украинский политики посоветовал кандидату в президенты, лидеру первого тура президентской гонки Владимиру Зеленскому в случае победы на выборах добиться сделки с Россией.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли границу России и вошли в ее территориальные воды. Она начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три корабля Незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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