2019-04-19T10:43:20+03:00
Выборы президента Украины 2019

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

По словам украинского политика, Украина теряет $20 млрд в год экспортной выручки от ухудшения связей с Москвой
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Украинский политик Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАССУкраинский политик Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Кандидату в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумену Владимиру Зеленскому в случае победы на выборах главы государства следует добиться сделки с Россией. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Мы не говорим, что мы должны обниматься и целовать друг друга. Мы говорим, что необходимо восстановить экономическое сотрудничество на прагматичной основе", - заявил он в интервью агентству Reuters.

Политика действующего президента Незалежной Петра Порошенко, как отметил Медведчук, уже привела к тому, что страна теряет $20 млрд в год экспортной выручки от ухудшения связей с Россией.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам обработки протоколов, как ранее писал сайт kp.ru, глава партии «Слуга народа» набрал – 30,24% голосов избирателей, нынешней президент страны Петр Порошенко – 15,95%. Именно они будут бороться за высший государственный пост во втором туре президентской гонки, который пройдет 21 апреля.

Стоит ли России признавать выборы на Украине

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД России: в докладе Мюллера нет ни одного доказательства "вмешательства" Москвы в выборы
Во Франции заявили о росте экспорта оружия в минувшем году на 30%
Дибала выбыл до конца сезона из-за травмы
Первые семьи оформили ипотеку под 6% на весь срок кредита
В Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший границу России
В Балашихе с наркотиками задержан экс-глава «Приморской краевой аптеки»
В России могут появиться частные кладбища
Сирийские власти ведут работу по привлечению туристов из России
Российских водителей предложили разделить на любителей и профессионалов
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без поставок нефти из России
Глава МИД Сербии пожаловался на давление за отказ вводить санкции против России
Зеленский представил свою команду
Трамп посетит Японию с 26 по 28 мая
Погода в Москве на 19 апреля 2019 года: переменная облачность и без осадков
В Раде раскрыли планы Порошенко стать премьер-министром Украины
HBO просит Трампа не употреблять фразы из "Игры престолов"
В России отменят право на ошибку во время экзаменов на водительские права
В Аргентине приставания к женщинам на улице признали преступлением
Франция направит к российской границе солдат и танки
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Украина вошла в десятку самых "несчастных" экономик мира
Порошенко созвал СНБО в связи с решением суда по Приватбанку
Демократы обвинили генпрокурора США в искажении выводов из доклада Мюллера
Федор Конюхов рассказал о своих планах на будущее
Российские истребители за неделю четыре раза вылетали к госгранице
Зеленский пошутил над обещанием Порошенко "отрезать руки коррупционерам"