СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-19T10:43:20+03:00

По словам украинского политика, Украина теряет $20 млрд в год экспортной выручки от ухудшения связей с Москвой

Изменить размер текста: A A

Кандидату в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумену Владимиру Зеленскому в случае победы на выборах главы государства следует добиться сделки с Россией. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Мы не говорим, что мы должны обниматься и целовать друг друга. Мы говорим, что необходимо восстановить экономическое сотрудничество на прагматичной основе", - заявил он в интервью агентству Reuters.

Политика действующего президента Незалежной Петра Порошенко, как отметил Медведчук, уже привела к тому, что страна теряет $20 млрд в год экспортной выручки от ухудшения связей с Россией.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам обработки протоколов, как ранее писал сайт kp.ru, глава партии «Слуга народа» набрал – 30,24% голосов избирателей, нынешней президент страны Петр Порошенко – 15,95%. Именно они будут бороться за высший государственный пост во втором туре президентской гонки, который пройдет 21 апреля.

Стоит ли России признавать выборы на Украине 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU