2019-04-19T15:27:37+03:00
В мире

В Одессе украинского депутата облили фекалиями

Парламентарий вместе с соратниками приехал в город, чтобы поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Горсаду [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Одессе украинского депутата облили фекалиямиВ Одессе украинского депутата облили фекалиямиФото: REUTERS
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Мустафу Найема, депутата Верховной рады, облили фекалиями из ведра в Одессе.

В Одессе депутата Рады Найема облили фекалиями.

Политик вместе с соратниками приехал в город поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Горсаду. Местные СМИ также отметили, что позже депутата и его сторонников забросали резиновыми фаллоимитаторами.

Cам депутат связал инцидент с предпринимателем Владимиром Галатерником и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

- Нас таким не испугаешь. Это чёткий индикатор того, что мы на правильном пути, - отметил депутат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля текущего года на Украине депутат Рады облил кандидата в президенты водой. Инцидент произошел после громких обещаний Романа Насирова о повышении заработных плат украинцев. В ответ разгневанный депутат заявил, что всем претендентам на пост главы государства необходимо пройти детектор лжи и провериться у психиатров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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