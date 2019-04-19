В Одессе украинского депутата облили фекалиями

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-19T15:27:37+03:00

Парламентарий вместе с соратниками приехал в город, чтобы поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Горсаду [видео]

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Мустафу Найема, депутата Верховной рады, облили фекалиями из ведра в Одессе.

В Одессе депутата Рады Найема облили фекалиями.

Политик вместе с соратниками приехал в город поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Горсаду. Местные СМИ также отметили, что позже депутата и его сторонников забросали резиновыми фаллоимитаторами.

Cам депутат связал инцидент с предпринимателем Владимиром Галатерником и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

- Нас таким не испугаешь. Это чёткий индикатор того, что мы на правильном пути, - отметил депутат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля текущего года на Украине депутат Рады облил кандидата в президенты водой. Инцидент произошел после громких обещаний Романа Насирова о повышении заработных плат украинцев. В ответ разгневанный депутат заявил, что всем претендентам на пост главы государства необходимо пройти детектор лжи и провериться у психиатров.

ИСТОЧНИК KP.RU