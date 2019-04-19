В Одессе украинского депутата облили фекалиями
Мустафу Найема, депутата Верховной рады, облили фекалиями из ведра в Одессе.
В Одессе депутата Рады Найема облили фекалиями.
Политик вместе с соратниками приехал в город поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Горсаду. Местные СМИ также отметили, что позже депутата и его сторонников забросали резиновыми фаллоимитаторами.
Cам депутат связал инцидент с предпринимателем Владимиром Галатерником и мэром Одессы Геннадием Трухановым.
- Нас таким не испугаешь. Это чёткий индикатор того, что мы на правильном пути, - отметил депутат.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля текущего года на Украине депутат Рады облил кандидата в президенты водой. Инцидент произошел после громких обещаний Романа Насирова о повышении заработных плат украинцев. В ответ разгневанный депутат заявил, что всем претендентам на пост главы государства необходимо пройти детектор лжи и провериться у психиатров.
ИСТОЧНИК KP.RU