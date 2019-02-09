2019-02-09T08:49:41+03:00
Общество

На Украине депутат Рады облил кандидата в президенты водой

Инцидент произошел после громких обещаний Романа Насирова о повышении заработных плат украинцев [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На Украине депутат Рады облил кандидата в президенты водойНа Украине депутат Рады облил кандидата в президенты водойФото: REUTERS
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В эфире ток-шоу на украинском телеканале ZIK украинский народный депутат Сергей Шахов облил водой кандидата в президенты страны Романа Насирова.

Инцидент произошел после громких слов кандидата в президенты о том, что за год минимальную зарплату в стране поднимут до 554 долларов (сейчас она составляет 114 долларов), а пенсию — до 184 долларов (против нынешних 53).

В ответ разгневанный депутат заявил, что всем претендентам на пост главы государства необходимо пройти детектор лжи и провериться у психиатров.

После этого он схватил стакан с водой и плеснул ее в лицо своему оппоненту. На этот поступок Насиров отреагировал спокойно, заявив, что" ничего не сможет подмочить его репутацию".

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта текущего года. На данный момент зарегистрировались 44 кандидата.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время выступления Юлии Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки. Сотрудники полиции задержали шестерых нарушителей порядка.

poroshenkopetroporoshenkopetro
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта
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ИСТОЧНИК KP.RU

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