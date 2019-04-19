В Венесуэле назвали американские санкции преступлением против человечности
Глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла не оставит без ответа новые американские санкции против экономики страны, которые негативно сказываются на положении граждан.
- Эти действия, которыми они кичатся, являются преступлением против человечности. Предпримем действия, - подчеркнул Арреаса.
Также в МИД подчеркнули неприемлемость подобных экономических санкций, направленных против народа страны.
Напомним, ранее глава Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал аморальными санкции США против Центробанка страны, сообщает RT.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что Венесуэла пообещала ответить на новые санкции США юридическим путем. МИД страны отметил, что “империалистические действия” не помешают сотрудничеству с Кубой. Ведомство обвинило Вашингтон в нарушении международного права и основополагающих экономических прав.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU