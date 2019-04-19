СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-19T16:55:50+03:00

В Венесуэле назвали американские санкции преступлением против человечности Фото: REUTERS

Также в МИД страны заявили о неприемлемости подобных ограничений

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Глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла не оставит без ответа новые американские санкции против экономики страны, которые негативно сказываются на положении граждан.

- Эти действия, которыми они кичатся, являются преступлением против человечности. Предпримем действия, - подчеркнул Арреаса.

Также в МИД подчеркнули неприемлемость подобных экономических санкций, направленных против народа страны.

Напомним, ранее глава Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал аморальными санкции США против Центробанка страны, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что Венесуэла пообещала ответить на новые санкции США юридическим путем. МИД страны отметил, что “империалистические действия” не помешают сотрудничеству с Кубой. Ведомство обвинило Вашингтон в нарушении международного права и основополагающих экономических прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU