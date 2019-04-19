2019-04-19T16:55:50+03:00
В мире

В Венесуэле назвали американские санкции преступлением против человечности

Также в МИД страны заявили о неприемлемости подобных ограничений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Венесуэле назвали американские санкции преступлением против человечностиВ Венесуэле назвали американские санкции преступлением против человечностиФото: REUTERS
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Глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла не оставит без ответа новые американские санкции против экономики страны, которые негативно сказываются на положении граждан.

- Эти действия, которыми они кичатся, являются преступлением против человечности. Предпримем действия, - подчеркнул Арреаса.

Также в МИД подчеркнули неприемлемость подобных экономических санкций, направленных против народа страны.

Напомним, ранее глава Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал аморальными санкции США против Центробанка страны, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что Венесуэла пообещала ответить на новые санкции США юридическим путем. МИД страны отметил, что “империалистические действия” не помешают сотрудничеству с Кубой. Ведомство обвинило Вашингтон в нарушении международного права и основополагающих экономических прав.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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