Венесуэла пообещала ответить на новые санкции США юридическим путем

СЕГОДНЯ 07:54 2019-04-06T07:54:13+03:00

МИД страны отметил, что “империалистические действия” не помешают сотрудничеству с Кубой

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Официальный Каракас намерен юридическим путем бороться с новыми санкциями США в отношении компаний, сотрудничающих с Венесуэлой. Такое заявление сделал МИД Боливарианской Республики.

"Венесуэла в очередной раз заявляет, что никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами, и предупреждает, что ответит юридическим путем", - подчеркнули в министерстве.

Ведомство обвинило Вашингтон в нарушении международного права и основополагающих экономических прав, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в санкционный список США вошли компании Ballito Bay Shipping Incorporated, зарегистрированная в Либерии, и ProPer In Management Incorporated, зарегистрированная в Греции. Они доставляли венесуэльскую нефть на Кубу. Также в черный список внесли судно первой компании, и еще 34 танкера венесуэльской компании PDVSA.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу, что Куба "является той силой, которая стоит за тем, что Венесуэла погрузилась в кризис".

ИСТОЧНИК KP.RU