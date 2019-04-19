Роснефть опровергла публикацию Reuters о помощи Венесуэле в обходе санкций

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-19T17:58:22+03:00

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Роснефть, нарушая санкции США, продолжает закупать сырую нефть у Венесуэлы. Фото: REUTERS

В российской компании ответили на опубликованную изданием статью

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Роснефть ответила на публикацию агентства Reuters о том, что Венесуэла, якобы, обошла санкции Соединенных Штатов, продавая нефти через Россию.

«Публикация Reuters "Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию" является откровенной ложью, цель которой провокация против Роснефти», — говорится в заявлении компании.

По заявлению Роснефти, издание систематически публикует «дезинформацию», и компания намерена обратиться в правоохранительные органы для пресечения «противоправной» деятельности агентства.

В марте этого года Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Роснефть, нарушая санкции США, продолжает закупать сырую нефть у Венесуэлы. Российская компания ответила, что будет защищать свои права в соответствии с нормами международного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU