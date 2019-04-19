2019-04-19T17:58:22+03:00
Политика

Роснефть опровергла публикацию Reuters о помощи Венесуэле в обходе санкций

В российской компании ответили на опубликованную изданием статью
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Роснефть, нарушая санкции США, продолжает закупать сырую нефть у Венесуэлы.Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Роснефть, нарушая санкции США, продолжает закупать сырую нефть у Венесуэлы.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Роснефть ответила на публикацию агентства Reuters о том, что Венесуэла, якобы, обошла санкции Соединенных Штатов, продавая нефти через Россию.

«Публикация Reuters "Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию" является откровенной ложью, цель которой провокация против Роснефти», — говорится в заявлении компании.

По заявлению Роснефти, издание систематически публикует «дезинформацию», и компания намерена обратиться в правоохранительные органы для пресечения «противоправной» деятельности агентства.

В марте этого года Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Роснефть, нарушая санкции США, продолжает закупать сырую нефть у Венесуэлы. Российская компания ответила, что будет защищать свои права в соответствии с нормами международного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США назвали 13 "шокирующих" фактов о российской экономике
В Турции задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу ОАЭ
Шесть кораблей НАТО прибыли в польский порт Гдыня
Суд Киева полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому компании по Приватбанку
В Венесуэле назвали американские санкции преступлением против человечности
Порошенко выступает на Майдане перед дебатами с Зеленским
Решение о введении налога на самозанятых по всей стране пока не принято
Футболиста Гулиева лишили водительских прав после избиения пешехода в центре Москвы
ЕС упростил получение шенгена для турпоездок
Венесуэла выплатила часть долга перед Россией
В МИД РФ серьезно обеспокоены вмешательствами в проект «Северный поток - 2»
В Кремле прокомментировали предложение заключить Зеленскому "сделку с Москвой"
В Одессе украинского депутата облили фекалиями
Информация об инфаркте головного мозга у Быкова не соответствует истине
В Японии выписывают малыша, весившего при рождении 258 граммов
Вице-премьер РФ попросил Путина помочь в создании в России сетей связи 5G
В Москве избили начальника одного из подразделений Федеральной антимонопольной службы