2019-04-19T18:23:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

Николай Азаров: у Зеленского и Порошенко абсолютные разные интересы по поводу дебатов

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал в эфире радио «КП», чего следует ждать от предстоящих предвыборных дебатов на Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Николай АзаровНиколай АзаровФото: Иван МАКЕЕВ
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В эфире радио «Комсомольская правда» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что предвыборные дебаты на Украине нужны обоим их участникам, несмотря на тот факт, что по результатам опроса поддержка кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского почти в три раза выше, чем у его оппонента Петра Порошенко.

По словам экс-премьера «У Зеленского и у Порошенко абсолютные разные интересы по поводу дебатов».

- Порошенко уже ведет кампанию не за победу в выборах президента, а уже ведет парламентскую кампанию. Ему сейчас надо всех своих сторонников активизировать, показать, что он, может, и проиграет, но проиграет, так сказать, в ровную. А Зеленский просто загнан в угол. Есть закон, по которому дебаты должны быть проведены. Его атакуют, что ты боишься дебатов. Поэтому он просто вынужден согласиться на эти дебаты, - отметил Азаров.

Отвечая на вопрос о возможных провокациях на дебатах, экс-премьер подчеркнул, если они и будут, то за них «полностью будет отвечать Порошенко», так как он действующий руководитель. «Если и произойдут какие-то провокации, то это будет минус Порошенко, а не Зеленскому» - резюмировал политик.

Напомним, что дебаты состоятся сегодня, 19 апреля, в 19:00. Прямую трансляцию вы сможете увидеть на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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