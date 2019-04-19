Дебаты Порошенко и Зеленского: политический «батл века» в прямом эфире

Многие задаются вопросом: «Где посмотреть дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко?» Ответ прост — на сайте kp.ru! 19 апреля 2019 года с 19:00 по московскому времени мы будем транслировать видео главной политической схватки Украины на русском языке.

Дебаты Порошенко и Зеленского: видеотрансляция.Вы обратили внимание на магию чисел? (дуэль Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоится 19 апреля 2019 года в 19 часов). Посмотрим, кому она принесет удачу. Предлагаем вам тоже не пропустить это шоу. Мы его покажем в прямом эфире. Начало: 19.00. мск

Напомним, что батл пройдет на стадионе «Олимпийский». Доступ на трибуны кандидаты в президенты сделали бесплатным. По закону, формат дебатов выглядит так: вступительное слово каждого кандидата - 5минут, дискуссия - 36 минут, завершающее выступление каждого кандидата — не более 5 минут, реплики кандидатов — не более 30 секунд.

Голосуйте, кого из кандидатов в президенты Украины поддерживаете вы. Кто на этом выступлении вам показался более убедительным. После сверим результаты опроса с итогом голосования.