2019-04-19T00:17:23+03:00
Выборы президента Украины 2019

Дебаты Порошенко и Зеленского: политический «батл века» в прямом эфире

Встреча кандидатов в президенты Украины состоится 20 апреля 2019 года на стадионе в Киеве. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на сайте kp.ru
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Дебаты Порошенко и Зеленского пройдут 19 апреля в 19-00.Дебаты Порошенко и Зеленского пройдут 19 апреля в 19-00.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Многие задаются вопросом: «Где посмотреть дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко?» Ответ прост — на сайте kp.ru! 19 апреля 2019 года с 19:00 по московскому времени мы будем транслировать видео главной политической схватки Украины на русском языке.

Дебаты Порошенко и Зеленского: видеотрансляция.Вы обратили внимание на магию чисел? (дуэль Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоится 19 апреля 2019 года в 19 часов). Посмотрим, кому она принесет удачу. Предлагаем вам тоже не пропустить это шоу. Мы его покажем в прямом эфире. Начало: 19.00. мск

Напомним, что батл пройдет на стадионе «Олимпийский». Доступ на трибуны кандидаты в президенты сделали бесплатным. По закону, формат дебатов выглядит так: вступительное слово каждого кандидата - 5минут, дискуссия - 36 минут, завершающее выступление каждого кандидата — не более 5 минут, реплики кандидатов — не более 30 секунд.

Голосуйте, кого из кандидатов в президенты Украины поддерживаете вы. Кто на этом выступлении вам показался более убедительным. После сверим результаты опроса с итогом голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Экс-депутат Верховной Рады: "Либо суды уже не боятся Порошенко, либо Савченко хотят использовать"
Украинский политик Елена Бондаренко прокомментировала в беседе с обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" выход на свободу Надежды Савченко [аудио]
Богдан Безпалько: Пиарщики Порошенко с поведением по дебатам явно просчитались
Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ прокомментировал несостоявшуюся в Киеве стадионную дуэль двух кандидатов в президенты и сделанные там заявления Порошенко
Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки
Пока еще действующий президент Украины заставляет своих подчиненных в приказном порядке идти на стадион «Олимпийский» 14 апреля, да еще и родственников с собой привести. Но далеко не все с этим согласны
Юлия Латынина - «КП»: За три часа Порошенко не сказал мне ни слова правды
По всем опросам социологов, победу во втором туре президентской гонки должен взять актер Владимир Зеленский. Но он до сих пор не управлял ни одной госструктурой. Может ли «кухарка» руководить страной?
Новости 24
Зеленский пошутил над обещанием Порошенко "отрезать руки коррупционерам"
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Трамп прокомментировал публикацию доклада Мюллера
Тимошенко рассказала о звонке робота, представившегося Порошенко
Под санкции попало почти 30% товарооборота между Россией и Украиной
В Подмосковье нашли авиационную бомбу
Причина пожара в Нотр-Даме: собор мог загореться из-за короткого замыкания
Песков: в Кремле пролистают доклад спецпрокурора Мюллера
Появилась аудиозапись переговоров следователей-вымогателей из ФСБ и сына издателя Галумова
Ленобласть догоняет Китай по ряду экономических показателей
Долгострои Ленинградской области могут получить федеральные субсидии
Через два года Ленинградская область решит проблему бедности
Зеленский представил свою команду в студии телеканала "1+1"
Порошенко созвал экстренное заседание СНБО Украины
Cотрудника Росавиации арестовали по делу о мошенничестве
Стало известно содержание переписки сына издателя Эраста Галумова и следователей-"оборотней" из ФСБ
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
На Украине заявили об угрозе коллапса без российской нефти
В "Связном" несколько минут продавались iPhone по пять тысяч рублей
Правительство национального согласия в Ливии обвинило Францию в поддержке Хафтара
В США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера