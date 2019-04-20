Волкер: США пришли на Украину надолго

СЕГОДНЯ 00:25 2019-04-20T00:30:47+03:00

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал, что Соединенные Штаты пришли в эту страну надолго.

"В преддверии выборов [на Украине] я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, границы и территории которой, включая Крым, полностью восстановлены", - написал Волкер в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее в пятницу, 19 апреля, состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Действующий президент предложил кандидату от партии "Слуга народа" продолжить дебаты в студии Общественного телевидения, однако Зеленский туда не явился. Второй тур президентских выборов пройдет на Украине в это воскресенье, 21 апреля. По итогам социологических опросов, в настоящее время лидирует Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU